Motorradfahrer schwer verletzt

Gestern Nachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Wannsee schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 56-jähriger Autofahrer mit seinem Hyundai gegen 15.20 Uhr stadteinwärts auf der Königsstraße. Bei einem Wendemanöver habe er, nach eigenen Angaben, den Abstand zu zwei Motorradfahrern, die stadtauswärts auf der Königsstraße unterwegs waren, falsch eingeschätzt. Einer der Motorradfahrer konnte dem Auto nicht ausweichen, fuhr in die Beifahrerseite des Hyundai und wurde dann gegen ein Verkehrsschild geschleudert. Mit schwersten Verletzungen wurde der 56-jährige Biker in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verbleibt. Der zweite Motorradfahrer, der 23-jährige Sohn des Unfallopfers, blieb unverletzt.

Die Motorradsaison hat begonnen! Immer wieder kommt es zu teilweise schweren Verkehrsunfällen an denen Motorradfahrer beteiligt sind. Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksicht ist sowohl von Autofahrerinnen und Autofahren, als auch von Motorradfahrenden gefordert. Informationen rund um das Thema finden Sie unter folgenden links:

Link zur Verkehrssicherheit

Link zu den Präventionsflyern der Polizei Berlin