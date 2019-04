Drohende Auseinandersetzung

Nr. 0828

Zivilkräfte des Abschnitts 11 stellten gegen 1 Uhr in der vergangenen Nacht in Tegel fest, dass sich zwei Gruppen von 20 bis 30 Personen vor den Hallen am Borsigturm zusammenrotteten und offenbar kurz davor waren, aufeinander loszugehen. Ein Mann baute sich hierbei, mit einem Baseballschläger bewaffnet, drohend vor den anderen Personen auf. Als die Polizistinnen und Polizisten mit hinzualarmierten Kräften einschritten, entfernte sich ein Großteil der beiden Gruppen vom Ort. Die Beamtinnen und Beamten nahmen die Personalien von zwei 20 und 30 Jahre alten Männern auf, die sich jedoch nicht zu den Hintergründen äußern wollten. Die Ermittlungen dauern an.