Räuber festgenommen

Nr. 0824

Gestern Abend konnten Beamte des Polizeiabschnitts 32 einen 39-jährigen Räuber in Mitte festnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein 45-jähriger Mann gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Alexanderplatz unterwegs gewesen, als er von dem mutmaßlichen Täter aufgefordert wurde, sein Fahrrad herauszugeben. Als der Angesprochene der Aufforderung nicht nachkam, soll der 39-Jährige ihm mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Als der Radfahrer daraufhin zu Boden ging, soll der Täter ihm mit den Füßen gegen den Kopf getreten haben. Erst durch das Eingreifen zweier Passanten ließ der 39-Jährige von dem Fahrradfahrer ab.

Er wurde festgenommen und in ein Polizeigewahrsam gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.