Schnellrestaurant überfallen

Nr. 0819

Zwei mit einem Brecheisen und einer Schusswaffe bewaffnete Täter haben in der vergangenen Nacht einen Überfall auf ein Schnellrestaurant in Gropiusstadt verübt. Gegen 0.15 Uhr betraten die beiden Maskierten das Geschäft in der Johannisthaler Chaussee durch einen Hintereingang, bedrohten die anwesenden Angestellten und forderten Geld. Das ausgehändigte Bargeld steckten sie in eine mitgeführte Sporttasche und flüchteten anschließend auf Fahrrädern in Richtung Fritz-Erler-Allee. Auf die Tat aufmerksam gewordene Gäste versuchten den Kriminellen noch zu folgen, verloren sie jedoch nach kurzer Zeit aus den Augen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.