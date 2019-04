Nr. 0818

Unbekannte haben heute Nacht mehrere Parolen an die Hauswand und die Eingangstür eines Veranstaltungszentrums in Alt-Treptow geschmiert. Ein Mitarbeiter des Wachdienstes entdeckte gegen 9 Uhr die gesprühten Parolen an der Fassade des Gebäudes in der Eichenstraße und alarmierte die Polizei. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen.