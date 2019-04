Beim Linksabbiegen Rollerfahrer erfasst

Nr. 0817

Beim Linksabbiegen erfasste ein Autofahrer heute Morgen ein Motorradfahrer in Gesundbrunnen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 30-jährige mit seinem Pkw auf der Brunnenstraße in Richtung Rosenthaler Platz. Gegen 9 Uhr bog der Fahrer des Honda Civic nach links in die Bernauer Straße ab und erfasste mit seinem Wagen den entgegenkommenden 65-jährigen Motorradfahrer. Während der Autofahrer unverletzt blieb, musste der Rollerfahrer schwerverletzt mit einem Rettungswagen der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus gefahren werden. Er erlitt eine Halswirbelfraktur und verbleibt stationär.