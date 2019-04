Busfahrer attackiert

Nr. 0816

Von einem stark alkoholisierten Fahrgast soll heute Morgen ein Busfahrer in Köpenick angegriffen worden sein. Eine 54-jährige Zeugin gab gegenüber den alarmierten Polizisten an, dass sie den Busfahrer angesprochen hatte, da im hinteren Teil des Busses ein 41-jähriger alkoholisierter Mann auf dem Boden lag. Der 44-jährige Busfahrer begab sich zusammen mit der Zeugin zu dem Betrunkenen und versuchte diesen anzusprechen. Als dies keine Wirkung zeigte, rüttelte der Busfahrer den am Boden Liegenden, worauf dieser aufsprang und umgehend zugeschlagen haben soll. Um sich vor weiteren Übergriffen zu schützen, verließ der Fahrer den Bus. Der mutmaßliche Schläger folgte ihm und versuchte nun auf ihn einzutreten. Anschließend flüchtete er in Richtung Grünauer Straße. Beamte des Abschnitts 65 stellten ihn in der Glienicker Straße und brachten ihn für erkennungsdienstliche Maßnahmen zum Polizeiabschnitt. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle des 41-Jährigen ergab einen Wert von 0,9 Promille. Der Busfahrer wurde durch die Attacke leicht verletzt und begibt sich selbst in ärztliche Behandlung.