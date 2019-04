Serieneinbrecher festgenommen

Nr. 0814

Durch intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 5 und der Staatsanwaltschaft Berlin konnten 12 Wohnungseinbrüche in Berlin aufgeklärt werden.

Vergangene Nacht gelang es Zivilfahndern, einen 35-jährigen Tatverdächtigen in Neukölln vorläufig festzunehmen. Um 3.30 Uhr rief ein Bewohner der Pflügerstraße den Notruf der Polizei und meldete einen versuchten Einbruch in seine Wohnung. Beim Verlassen des Wohnhauses konnte der mutmaßliche Einbrecher festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Mannes vor Ort und dessen Wohnung in Rudow wurden mehrere Gegenständen, unter anderem eine Geldkassette und Bargeld sowie Geldkarten, aufgefunden und sichergestellt. Alles stammt offenbar aus den nächtlichen Beutezügen des Mannes.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge gehen die Beamten davon aus, dass der mutmaßliche Einbrecher berlinweit agierte.

Die Ermittlungen dauern an.