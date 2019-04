Autoknacker festgenommen

Nr. 0812

Nach einem Autoeinbruch gestern Abend in Kreuzberg wurde ein 43-Jähriger festgenommen. Gegen 21.30 Uhr beobachteten zwei aufmerksame Passanten zwei Männer, die sich an einem am Mehringdamm geparkten Transporter zu schaffen machten. Anschließend entnahmen sie aus diesem diverse Werkzeuge und luden diese in einen bereitgestellten Audi. Als sich die Beobachter bemerkbar machten, flüchtete einer des Duos. Den Zweiten, ein 43-Jähriger, hielten sie bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten fest. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Autoeinbrecher fest. Er wurde anschließend für das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 in ein Polizeigewahrsam überstellt.