Warnung vor falschen Polizisten am Telefon

Nr. 0805

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Berlin vor falschen Polizisten am Telefon. Allein in der vergangenen Nacht bis heute Mittag um 12 Uhr gingen über den Notruf der Polizei 157 Anrufe ein, in denen besorgte Anruferinnen und Anrufer mitteilten, von der Polizei über einen bevorstehenden Einbruch angerufen worden zu sein. So gelang es unbekannten Trickbetrügern vorgestern einen 79-jährigen Mann zu täuschen und dessen Münzsammlung und Schmuck zu stehlen. Gegen 21.15 Uhr teilte ein Mann dem Senior am Telefon in Pankow mit, dass er ein Beamter des Landeskriminalamtes wäre und den 79-Jährigen auf einen bevorstehenden Einbruch bei ihm aufmerksam machen müsse. Der falsche Polizist teilte dem nichtsahnenden Mann mit, dass er aus diesem Grund seine Wertsachen vor die Tür legen solle und man diese sichern würde. In Sorge um sein Vermögen legte seine Münzsammlung und Schmuck vor die Tür. Ein zweiter Täter holte kurze Zeit später die Beute ab und entfernte sich unerkannt.

Die Polizei Berlin empfiehlt:

Wenn mutmaßlich die Polizei anruft, wundern sich die meisten erstmal. Wird einem dann glaubhaft vermittelt, dass der Anruf nur dem eigenen Schutz dient, weil Einbrecher oder andere nach dem Vermögen trachten, hat man Grund ernsthaft beunruhigt zu sein. Die Ersparnisse sind in Gefahr! Allerdings nicht durch Einbrecher oder korrupte Personen, sondern durch den angeblichen Polizisten oder die angebliche Polizistin am Telefon. Hier wird angeboten, alles zu retten und die Täterin oder den Täter dingfest zu machen. Werden danach wirklich Geld und Wertgegenstände übergeben, aus dem Fenster geworfen oder irgendwo abgelegt, kann man sich sicher sein: Nichts davon jemals wieder zu sehen!

Was jeder tun kann:



Sprechen Sie unbekannte Personen in Ihrem Wohnhaus an!

Klingeln Sie bei Nachbarn, wenn Ihnen Fremde im Haus komisch vorkommen!

Wenn es klingelt, schauen Sie durch den Spion und lassen Sie die Tür verschlossen!

Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Sicherheitskette oder Sperrriegel!

Bewahren Sie möglichst keine hohen Geldbeträge, wertvollen Schmuck oder Gold zuhause auf – die Täterinnen und Täter finden auch die besten Verstecke!

Wird ein Telefonbucheintrag für notwendig erachtet, den Vornamen mit dem Anfangsbuchstaben abkürzen und die Anschrift aus den Verzeichnissen löschen lassen!

Was Sie wissen sollten:



Die Polizei fragt Sie niemals zu Ihren Vermögensverhältnissen aus.

Die Polizei nimmt auch nicht Ihre Wertgegenstände in Verwahrung, um sie vor Einbruch zu schützen.

Echte Polizisten, die Ihre Wohnung betreten wollen, werden immer bereit sein, einen Nachbarn hinzuzuziehen.

Wenn die Polizei Sie anruft, erscheint nie die 110 im Display.

Im Notfall den Polizeinotruf 110 wählen! Dabei ganz wichtig: vorher selbst das Gespräch beenden (Hörer auflegen oder rote Taste am Mobilteil drücken).

Die Ansprechpartner für Seniorensicherheit des Landeskriminalamtes sind für weitere Fragen telefonisch unter der Rufnummer (030) 4664-979222 erreichbar. Einmal monatlich werden am Columbiadamm 4 in Tempelhof (U-Bahnhof Platz der Luftbrücke) Informationsveranstaltungen durchgeführt, die mit vorheriger Anmeldung besucht werden können.