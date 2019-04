In Juweliergeschäft eingebrochen – Täter flüchtig

Nr. 0799

Nach einem Einbruch in der vergangenen Nacht in ein Schmuckgeschäft in Wedding sind die Täter flüchtig. Gegen 0.20 Uhr wurden Passanten auf einen akustischen Alarm aus einem Geschäft in der Müllerstraße aufmerksam und alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass sich unbekannte Täter gewaltsam von einem Nebengebäude aus Zutritt zum Verkaufsraum des im Erdgeschoss befindlichen Juweliers verschafft hatten. Hier öffneten sie mehrere Glasvitrinen und entnahmen hochwertigen Schmuck. Anschließend flüchteten sie. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 3 dauern an.