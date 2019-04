Raser erwischt

Nr. 0796

Beamte der Autobahnpolizei ertappten in der vergangenen Nacht einen Raser auf der Stadtautobahn in Britz. Gegen 22.20 Uhr fiel den Polizisten der Skoda auf der BAB 113 in Fahrtrichtung Nord auf, der viel zu schnell unterwegs war. Statt der erlaubten 80 km/h wurden 146 km/h gemessen. Zudem wechselte das Fahrzeug zwischen allen drei Fahrstreifen, ohne den Blinker zu benutzen. Sie stoppten den Wagen, den ein 42-Jähriger lenkte, in Höhe der Späthstraße. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Zivilpolizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen.