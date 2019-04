Polizistin mehrfach von Hund gebissen

Nr. 0792

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde heute Nachmittag eine Polizistin in Reinickendorf. Die Polizistin und ihr Kollege wurden gegen 15 Uhr in die Reginhardstraße gerufen, weil es dort privatrechtliche Streitigkeiten um einen Hund gab. Im Laufe des Einsatzes versuchte sich eine 19-Jährige mit dem Staffordshire-Mix zu entfernen. Als die Polizistin dies zu verhindern versuchte, biss sie der Hund mehrfach in die Beine. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus trat die Polizeioberkommissarin vom Dienst ab. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung dauern an.