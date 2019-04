Führerschein nach nur vier Monaten wieder weg

Nr. 0789

Zivilbeamten der Autobahnpolizei stoppten gestern Abend in Charlottenburg einen rücksichtslosen Autofahrer auf der BAB 100. Der 22 Jahre alte VW-Fahrer, der die Stadtautobahn in südlicher Richtung befuhr, fiel den Beamten gegen 21.40 Uhr an der Anschlussstelle Spandauer Damm erstmalig durch ein gefährlich dichtes Auffahren auf. Auf seiner weiteren Strecke gefährdete der junge Mann beim Überholen zwei weitere Autofahrer, betätigte dabei die Warnblinkanlage seines Wagens und war zudem deutlich zu schnell mit dem Passat unterwegs. Er wurde zur Überprüfung angehalten und musste seinen Führerschein nach nur vier Monaten Besitz wieder abgeben.