Radfahrer schwer verletzt

Nr. 0787

Mit schweren Verletzungen kam heute Vormittag nach einem Verkehrsunfall in Mitte ein Radfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen 9.45 Uhr hielt ein 60-jähriger Taxi-Fahrer am rechten Fahrbahnrand der Fischerinsel und der 53-jährige Fahrgast öffnete die hintere linke Autotür, um das Taxi zu verlassen. Ein 56-jähriger Radfahrer, der zu diesem Zeitpunkt die Fischerinsel befuhr, konnte der geöffneten Autotür nicht mehr ausweichen, prallte dagegen und stürzte zu Boden. Er erlitt dabei einen Bruch eines Fingers und eine schwere Beinverletzung. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.