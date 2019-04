Streit unter Senioren – SEK angefordert

Nr. 0786

Ein 74 Jahre alter Mann rief gestern Nachmittag die Polizei in den Ortsteil Gropiusstadt, nachdem sein 72-jähriger Bekannter ihn nach einem Streitgespräch mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Polizeibeamte des Spezialeinsatzkommandos wurden kurz nach 17 Uhr in den Kölner Damm alarmiert, mussten jedoch nicht eingreifen. Noch während der Einweisung der Kräfte öffnete der Tatverdächtige selbstständig die Wohnungstür, sodass Polizeibeamte des Abschnitts 56 in seine Wohnung gelangen konnten und ihn festnahmen. In der Wohnung des Seniors fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe und zugehörige Munition. Beides wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zu der Bedrohung übernahm die Kriminalpolizei der Direktion 5.