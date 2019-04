Landesgeschäftsstelle beschmiert

Nr. 0784

In der vergangenen Nacht beschmierten Unbekannte eine Hausfassade in Wedding. Aufmerksame Zeugen beobachteten gegen 1.40 Uhr beim Verlassen eines Parteigebäudes in der Müllerstraße, einen Mann, der sich eilig entfernte, in ein Auto stieg und davon fuhr. Bei der näheren Betrachtung des Eingangsbereiches stellten sie einen unleserlichen, blaugrünen Schriftzug auf einer Länge von etwa 25 × 7 Metern fest. Alarmierte Polizisten fanden in der Nähe einen Feuerlöscher und stellten diesen als mögliches Tatmittel sicher. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.