Bäckerei durch Feuer beschädigt

Nr. 0783

In der vergangenen Nacht zündeten Unbekannte Gegenstände vor einer Bäckerei in Tiergarten an. Gegen 3.40 Uhr alarmierte ein Passant Polizei und Feuerwehr in die Turmstraße, nachdem er vier brennende Rollcontainer feststellte. Die Rettungskräfte löschten die Flammen, die sowohl ein Schaufenster des Geschäfts als auch eine in der Nähe stehende Mülltonne beschädigten. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen.