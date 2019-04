Motorradfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Nr. 0779

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Wannsee erlitt ein Motorradfahrer schwere Verletzungen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 71-jähriger VW-Fahrer in der Königstraße in Richtung Am Großen Wannsee. Kurz vor 18 Uhr soll der Mann trotz durchgezogener Linie sein Fahrzeug gewendet und dabei den entgegenkommenden 54-jährigen Motorradfahrer erfasst haben. Der Zweiradfahrer kam mit einem Notarztwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Wegen der Unfallaufnahme war die Königstraße zwischen dem Kronprinzessinenweg und der Straße Am Großen Wannsee in Richtung Stadtgrenze für knapp vier Stunden gesperrt.