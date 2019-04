Kradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt im Krankenhaus

Nr. 0777

Ein 23-jähriger Suzuki-Fahrer musste heute Vormittag nach einem Verkehrsunfall in Lichtenberg mit schweren Bein- und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Kradfahrer befuhr gegen 11 Uhr die Landsberger Allee in Richtung Weißenseer Weg. Nach jetzigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen zufolge, bremste er an der Kreuzung Landsberger Allee Ecke Zechliner Straße so stark ab, dass der dahinterfahrende 23-jährige Renault-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte und auf die Suzuki auffuhr. Das gestürzte Zweirad kam im weiteren Verlauf im mittleren Fahrstreifen zum Liegen, wo ein heran nahender 55-jähriger VW-Fahrer mit dieser kollidierte. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.