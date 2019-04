Anwohner beobachtet Einbruch

Nr. 0776

Polizeibeamte des Abschnitts 54 nahmen heute früh einen mutmaßlichen Einbrecher in Neukölln fest. Gegen 5.35 Uhr sah ein Anwohner, wie sich in der Innstraße ein Mann an seinem abgestellten Smart zu schaffen machte und Gegenstände daraus entnahm. Als der Zeuge den Mann zur Rede stellen wollte, flüchtete dieser in Richtung Sonnenallee, wo die eintreffenden Polizeibeamten den 46-Jährigen wenig später festnahmen. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Polizisten Gegenstände aus dem Kleinwagen. Er wurde für eine erkennungsdienstliche Behandlung in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 5 überstellt.