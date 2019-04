LKW erfasst Fußgänger

Nr. 0775

In Charlottenburg-Nord kam es heute Vormittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 92-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann gegen 10.40 Uhr in der Kaiser-Friedrich-Straße hinter einem stehenden LKW die Fahrbahn überqueren, als der 38-jährige Lastwagenfahrer plötzlich zurücksetzte und den Senior erfasste. Der Fußgänger stürzte und erlitt Frakturen an Hüfte und Bein. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.