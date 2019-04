Einbruch beim Bestatter - Festnahmen

Nr. 0774

Noch am Tatort nahmen Polizisten des Abschnitts 55 heute früh in Neukölln zwei junge Einbrecher fest. Gegen 5.30 Uhr hörte eine Anwohnerin verdächtige Geräusche aus Richtung eines Bestattungsunternehmens im Mariendorfer Weg und rief die Polizei. Die alarmierte Streife stellte wenig später Beschädigungen an der Eingangstür fest und traf in den Räumen des Bestatters auf zwei junge Männer, 19 und 20 Jahre alt, nahm beide fest und übergab sie der Kriminalpolizei der Direktion 5. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Duo außerdem verdächtig ist, gegen 4 Uhr in einen Kiosk in der Emser Straße eingebrochen zu sein, nachdem sie wenige Stunden zuvor bereits versucht haben sollen, in eben diesen Kiosk einzubrechen. Mutmaßliches Diebesgut aus dem Kiosk wurde aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.