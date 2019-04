Nach Verkehrsunfallflucht – Verkehrsermittlungsdienst bitte um Mithilfe

Nr. 0782

Nach einem Verkehrsunfall am 2. März 2019 in Neukölln sucht der zuständige Verkehrsermittlungsdienst mit der Veröffentlichung von Bildern eines Fahrrades nach dem Verursacher und weiteren Zeugen. Gegen 19.05 Uhr betrat die 65-Jährige von einem Kirchengelände in der Prierosser Straße kommend den Gehweg und wurde von einem unbekannten Fahrradfahrer erfasst. Beide stürzten daraufhin zu Boden. Der Radfahrer ergriff, nach dem der Ehemann der Verletzten das Rad festgehalten hatte, unmittelbar die Flucht zu Fuß und ließ sein Fahrrad am Unfallort zurück. Die Frau erlitt schwere Kopf- und Rumpfverletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden mussten.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben:



sprach akzentfreies Deutsch

18 – 25 Jahre alt

schlank

mittelblonde Haare

175 – 180 cm groß

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein dunkelblaues Herrenrad der Marke BOCAS mit einem schwarzen Sattel der Marke Comus und ist ausgestattet mit einer Shimano Schaltung. Licht- und Bremseinrichtung waren defekt, das Zahnrad war mehrfach mit einer sogenannten „Flatterleine“ umwickelt.