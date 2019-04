Patientin vermisst - Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Beschreibung der Vermissten:



160 bis 165 cm groß

etwa 45 kg schwer, zierliche Gestalt

Piercing in Oberlippe und Zunge

Tätowierungen an beiden Handflächen in Form von Pfoten

Die 27-Jährige war mit einem hellen Mantel, einem beigefarbenen Pullover und einer schwarzen Hose mit weißer Aufschrift bekleidet.

Sie führt eventuell zwei Taschen bei sich: eine kleinere schwarze und eine etwas größere graue Tasche.

Die Vermisstenstelle fragt:



Wer hat die Vermisste seit dem 12. März gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer kann Angaben zu Kontaktpersonen der 27-Jähigen machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail an vermisstenstelle@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.