Staatsschutz ermittelt nach nationalsozialistischem Gruß

Nr. 0770

In Reinickendorf wurde in der vergangenen Nacht ein Mann nach Zeigen eines verbotenen Grußes vorläufig festgenommen. Gegen 22.15 Uhr soll nach Zeugenaussagen ein Mann an der Kasse eines Supermarktes in der Ollenhauerstraße seinen rechten Arm gehoben und den verbotenen nationalsozialistischen Gruß gezeigt haben und in dieser Stellung auch einige Zeit verblieben sein. Dies bemerkten auch zwei anwesende Polizisten, worauf sie sich als Polizeibeamte zu erkennen gaben und den Mann festnahmen. Nach erfolgter Feststellung der Personalien des 41-Jährigen wurde er am Ort wieder auf freien Fuß gesetzt.