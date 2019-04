Noch mit der Taschenlampe in der Hand festgenommen

Nr. 0769

Polizisten nahmen gestern Abend in Friedrichshain zwei Männer fest. Gegen 20.30 Uhr beobachteten Zeugen zwei Männer an der Friedenstraße, die über eine aufgehebelte Balkontür in eine Wohnung eindrangen. Weiter konnten die Zeugen beobachten, dass in der Wohnung eine Taschenlampe eingeschaltet wurde und der Lichtkegel durch den Raum wanderte. Sie alarmierten die Polizei. Die eintreffenden Einsatzkräfte nahmen die beiden Männer im Alter von 25 und 28 Jahren noch in der Wohnung fest. Diebesgut war bereits zurechtgestellt und in Teilen schon in der Kleidung verstaut. Die Beamten brachten das Duo in eine Gefangenensammelstelle, wo es erkennungsdienstlich behandelt und dem Fachkommissariat der Kriminalpolizei überstellt wurde.