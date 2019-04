Nr. 0766

In den heutigen Morgenstunden ereignete sich ein Verkehrsunfall in Moabit, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Kurz nach 8 Uhr überquerte die 20 Jahre alte Frau die Huttenstraße. Ein 48 Jahre alter Mann, der mit einem LKW in Richtung Rostocker Straße unterwegs war, erfasste die Fußgängerin. Ersten Ermittlungen zufolge soll die Fußgängerin auf ihr Mobiltelefon geschaut und nicht auf den Verkehr geachtet haben. Mit mehreren Brüchen brachten sie alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in eine Klinik.