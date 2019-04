Kleinkind stürzt aus dem 3. Obergeschoss

Nr. 0765

Bei einem Sturz aus einem Fenster gestern Mittag in Gesundbrunnen blieb ein 22 Monate alter Junge äußerlich unversehrt. Gegen 12.45 Uhr fand ein aufmerksamer Passant das Kleinkind weinend in einem Blumenbeet vor einem Mehrfamilienhaus in der Steegerstraße und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die hinzugeeilte Mutter erlitt einen Schock. Die Rettungskräfte brachten den kleinen Jungen, der offensichtlich den Sturz äußerlich unversehrt überstanden hatte, vorsorglich in ein Krankenhaus. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand und den Schilderungen der Mutter zufolge, konnte derzeit eine Verletzung der Fürsorgepflicht ausgeschlossen werden.