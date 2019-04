Ermittler gehen von fahrlässiger Brandstiftung aus

Nr. 0764

Bei einem nächtlichen Feuer in einem Wohnhaus in Tempelhof wurde glücklicherweise niemand verletzt. Kurz nach Mitternacht bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens die Flammen im 6. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ordensmeisterstraße und alarmiert die Feuerwehr. In Brand geratene Gegenstände in einem Laubengang wurden von den Rettungskräften gelöscht. Einige Wohnungen mussten gewaltsam geöffnet werden. Mehrere Mieterinnen und Mieter verließen ihre Wohnungen. Während der Löscharbeiten war die Ordensmeisterstraße zwischen Wenckebachstraße und Tempelhofer Damm komplett gesperrt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.