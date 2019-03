Kinder nach Gasaustritt im Krankenhaus

Nr. 0758

Nach einem Gasaustritt gestern Abend in einem Restaurant in Mitte mussten zwei Kinder stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der sechsjährige Junge und das achtjährige Mädchen wurden gegen 20.30 Uhr bewusstlos in einem angrenzenden Raum des Restaurants in der Chausseestraße gefunden. Rettungskräfte und ein Notarzt brachten die beiden Kinder zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Wie es zu dem Gasaustritt gekommen ist, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.