Feuer in Schule

Nr. 0757

Bei einem Brand heute Vormittag in einer Schule in Kreuzberg wurde niemand verletzt. Gegen 9.45 Uhr bemerkte eine Reinigungskraft in der Schule in der Ritterstraße einen ausgelösten Brandmelder und alarmierte Polizei sowie Feuerwehr. Die Brandbekämpfer bemerkten in einem Gebäudeteil eine gewaltsam aufgebrochene Klassenzimmertür und ein bereits erloschenes Feuer an einem Lehrertisch. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.