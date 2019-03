Feuer auf Fahrbahn

Nr. 0753

Heute früh brannten auf einer Straße in Friedrichshain mehrere Gegenstände. Kurz nach 3 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Berlin zu einem Feuer auf der Fahrbahn der Rigaer Straße ein. Darüber hinaus sollten sich rund 30 dunkel gekleidete Personen auf der Straße aufhalten. Als alarmierte Polizeikräfte und die Feuerwehr am Ort eintrafen, flüchteten die Personen in verschiedene Richtungen. Feuerwehrleute löschten brennende Leihfahrräder, eine Mülltonne sowie Unrat und entfernten diese Gegenstände anschließend von der Fahrbahn. Gegen 4.30 Uhr wollten mehrere Vermummte erneut eine Mülltonne auf die Straße ziehen. Dieses wurde von Einsatzkräften verhindert. Die Personen flüchteten daraufhin in ein angrenzendes Gebäude. Gegen 4.45 Uhr verließen sieben Personen das Gebäude. Deren Personalien wurden festgestellt. Anschließend durfte die Gruppe ihren Weg fortsetzen. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.