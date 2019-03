Nr. 0750

Bei einem Feuer in der vergangenen Nacht in einem Parkhaus in Kreuzberg wurde glücklicherweise niemand verletzt. Gegen 5.30 Uhr nahm ein aufmerksamer Anwohner Brandgeruch wahr, entdeckte Flammen im Untergeschoß des Parkhauses in der Bergfried- Ecke Ritterstraße und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Brandbekämpfer löschten dort abgestellte, brennende Baumaterialien. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.