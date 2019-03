Festnahme nach Überfall

Nr. 0749

Gestern Abend wurde ein mutmaßlicher Räuber in Neu-Hohenschönhausen vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen der später Festgenommene und sein mutmaßlicher Komplize gegen 19.10 Uhr einem 37-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle Falkenberger Chaussee Ecke Prendener Straße das Handy aus der Hand geschlagen haben. Darüber hinaus sollen die beiden Männer den 37-Jährigen auch mit Schlägen gegen den Kopf angegriffen haben. Anschließend nahmen die Tatverdächtigen das Mobiltelefon an sich und flüchteten. Ein Zeuge sprach daraufhin eine Funkwagenbesatzung, die gerade am Tatort vorbei kam, an. Diese nahm die Verfolgung der flüchtenden Männer auf und konnte den 24-Jährigen kurz darauf in der Warnitzer Straße vorläufig festnehmen. Dem mutmaßlichen Komplizen gelang die Flucht. Der Überfallene erlitt leichte Verletzungen und begibt sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Festgenommene kam in ein Polizeigewahrsam, wurde erkennungsdienstlich behandelt und der Kriminalpolizei der Direktion 6 übergeben.