Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0748

Bei einem Unfall in der vergangenen Nacht in Pankow wurden eine Frau und drei Männer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-Jähriger mit einem VW Beetle gegen 22.20 Uhr die Prenzlauer Promenade in Fahrtrichtung BAB 114. Auf der Kreuzung Granitzstraße/Prenzlauer Promenade/Rothenbachstraße stieß er mit dem Mercedes eines 28-Jährigen zusammen, der dort gerade in Richtung BAB 114 stadtauswärts wenden wollte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der VW Beetle gegen einen Ampelmast. Hierbei wurden der Beetle-Fahrer und sein 35-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 28-jährige Mercedes-Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, die ambulant behandelt werden konnten. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme blieb der Bereich rund zwei Stunden gesperrt.