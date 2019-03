Fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen

Nr. 0747

In der vergangenen Nacht kam es zu einer fremdenfeindlichen Beleidigung in Oberschöneweide. Aussagen eines 42-Jährigen zufolge, soll er gegen 1.15 Uhr in der Wilhelminenhofstraße, als er gerade dabei war an seinem Fahrzeug ein Rad zu wechseln, von einer ihm unbekannten Frau zuerst beleidigt und anschließend ins Gesicht geschlagen worden sein. Im weiteren Verlauf soll sie eine Bierflasche ergriffen und diese gegen das Fahrzeugheck geschleudert haben, welches dadurch beschädigt wurde. Anschließend flüchtete die 33-Jährige, konnte aber von alarmierten Polizisten in der Firlstraße gestellt und überprüft werden. Nach der Personalienfeststellung konnte die Frau ihren Weg fortsetzen.