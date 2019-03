Festnahmen nach gefährlicher Körperverletzung

Nr. 0738

Nach einer gefährlichen Körperverletzung in Pankow nahmen Polizisten des Abschnitts 13 vier Tatverdächtige fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwickelte sich gegen 23 Uhr ein Streit zwischen einem 17-Jährigen und einer Gruppe aus vier Personen, nachdem die Gruppe in einen BVG-Bus der Linie 107 einstieg und sehr laut gewesen sein soll. Der 17-Jährige, der in Begleitung einer 19-Jährigen und eines 23-Jährigen war, soll die Gruppe aufgefordert haben, leiser zu sein. Nachdem er und das laute Quartett den Bus an einer Haltestelle in der Blankenburger Straße verließen, soll er aus diesem heraus mit Tritten und Schlägen angegriffen worden sein. Im weiteren Verlauf soll ihn dann jemand aus der Gruppe mit einem Messer am Hals verletzt haben. Anschließend flüchteten die Angreifer. Alarmierte Polizisten nahmen vier Verdächtige noch in der Nähe fest. Dabei handelt es sich um eine 16-Jährige, zwei 18-Jährige und einen 19-Jährigen. Sie wurden der Kriminalpolizei der Direktion 1 überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Die Stichwunde des Verletzten wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Lebensgefahr bestand nicht.