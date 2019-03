Mehrere Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Nr. 0737

Drei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls gestern Nachmittag in Buch. Nach Zeugenaussagen und ersten Ermittlungen war eine 55-jährige Autofahrerin gegen 16 Uhr mit ihrem BMW auf der BAB 10 in Richtung Autobahndreieck Barnim unterwegs. Als sie dabei aus dem linken in den mittleren Fahrstreifen wechselte, soll sie auf einen in der mittleren Spur vorausfahrenden Ford geprallt sein. Durch den Aufprall drehte sich der Ford um die eigene Achse. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr räumte die Unfallstelle. Ebenfalls alarmierte Rettungskräfte brachten die drei Insassen des Ford, einen 9-jährigen Jungen, dessen 39-jährige Mutter und den 38-jährigen Fahrer, zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus. Die 55-Jährige blieb unverletzt.