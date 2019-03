Brandstiftung an Booten

Nr. 0736

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt seit gestern wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung an mehreren Booten in Haselhorst. Gegen 11 Uhr entdeckte ein 68-jähriger Zeuge auf einem Vereinsgelände an der Straße Am Juliusturm, Qualm und Rauch unter einem Kajütmotorboot, welches dort im Winterlager aufgebockt war. Zunächst informierte dieser den 50-jährigen Eigentümer, der die Polizei alarmierte, als er sich die Brandstelle angeschaut hatte. Die Beamten entdeckten dann, dass unter weiteren sechs Booten ebenfalls Brandstellen waren. Insgesamt wurden durch die Feuer drei Boote beschädigt und es entstand hoher Sachschaden.