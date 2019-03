Eingebrochen und Geld geraubt

Nr. 0733

Nach einem Überfall auf eine Bankfiliale gestern Abend in Steglitz konnten drei Männer unerkannt fliehen. Den Aussagen der Bankmitarbeiter zufolge verschaffte sich das Trio gegen 18.30 Uhr gewaltsam Zutritt in die Filiale in der Schloßstraße. Hier bedrohten sie die Angestellten mit einer Eisenstange und forderten die Mitarbeiter auf, sich auf den Boden zu legen. Sie nahmen mehrere Geldkassetten an sich und flüchteten anschließend in Richtung Florastraße. Zeugenaussagen zufolge sollen sie hier in einen dunklen Audi gestiegen sein, der mit einem bereits wartenden Fahrer besetzt war. Danach setzten sie ihre Flucht über die Dünthener Straße in Richtung Stadtmitte fort. Die Angestellten blieben unverletzt. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes dauern an.