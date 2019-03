Zu schwer getragen – Festnahme

Nr. 0732

Nach einem Einbruch in der vergangenen Nacht in Mitte nahmen Polizisten einen 15- und einen 19-Jährigen fest. Gegen 2.45 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei in den Monbijoupark, da er dort zwei junge Männer beobachtet hatte, die einen auffällig schweren Gegenstand trugen. Die hinzugerufenen Zivilpolizisten nahmen die beiden in unmittelbarer Nähe auf einem Safe sitzend fest. Im Laufe der ersten Ermittlungen stellten die Beamten eine aufgebrochene Lokalität in der Umgebung fest. Die mutmaßlichen Einbrecher wurden für das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 in ein Gewahrsam gebracht und erkennungsdienstlich behandelt.