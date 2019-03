Neue Geschwindigkeitsmessanhänger ertappen Raser auch in der Nacht

Nr. 0727

Seit Anfang Februar diesen Jahres erprobt die Polizei Berlin zwei neue Geschwindigkeitsmessanhänger im Stadtgebiet. Sie können anders als Radarfahrzeuge auch über mehrere Tage und Nächte an einem Ort abgestellt und ohne Bedienpersonal betrieben werden. Die Polizei ist bestrebt, die Anhänger in den unterschiedlichsten Geschwindigkeitsbereichen einzusetzen – sie kommen deshalb sowohl in verkehrsberuhigten Straßen als auch auf temporeduzierten Strecken (Luftreinhaltung, Lärmschutz), verkehrsreichen Hauptverkehrsstraßen und auch auf den Autobahnen zum Einsatz. Potentielle Raser haben sich offenbar noch nicht auf diese Anhänger eingestellt. Beispielsweise wurde in der Skalitzer Straße ein Auto mit 105 km/h bei erlaubten 30 Stundenkilometern gemessen. In der Torstraße fuhr in einer Nacht bei einem Tempo-Limit von 30 km/h ein Wagen mit 103 km/h. Auf dem Mariendorfer Damm wurde zur Nachtzeit ein Fahrzeug mit 116 km/h registriert, zulässig sind dort 50 km/h. Alle Betroffenen erwarten ein Bußgeld von mindestens 680,- Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot.