Zelte in Brand gesetzt

Nr. 0725

Gestern am frühen Nachmittag brannten in Rummelsburg zwei Zelte. Gegen 14.25 Uhr wurden auf einem von Obdachlosen genutzten Zeltplatz an der Kynaststraße Ecke Hauptstraße zwei brennende Zelte festgestellt. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Das Zweimannzelt und das Gemeinschaftszelt wurden vollständig zerstört. Die Ermittlungen zum Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.