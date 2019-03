Auto und Rettungswagen zusammengestoßen - ein Schwerverletzter

Nr. 0723

In der vergangenen Nacht sind in Mitte ein Auto und ein Rettungswagen zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen war eine 44-Jährige gegen 22.45 Uhr mit einem Opel in der Charlottenstraße in Richtung Behrenstraße unterwegs, hielt zunächst an der Kreuzung Unter den Linden an der roten Ampel an und fuhr los, als die Ampel auf Grün umsprang. Auf der Kreuzung stieß sie mit dem Rettungswagen einer Hilfsorganisation zusammen. Mit diesem befuhr ein 44-Jähriger die Straße Unter den Linden in Richtung Karl-Liebknecht-Straße. Die Opel-Fahrerin erlitt bei der Kollision Kopfverletzungen, kam zur Behandlung in ein Krankenhaus und verblieb dort zur Beobachtung. Der Opel und der Rettungswagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße Unter den Linden war während der Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie der Unfallaufnahme ab Friedrichstraße in Richtung Karl-Liebknecht-Straße bis etwa 23.35 Uhr gesperrt. Die weitere Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 übernommen.