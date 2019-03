Fußgängerin schwer verletzt

Nr. 0717

In Prenzlauer Berg wurde heute Morgen eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen trat die 30-Jährige gegen 7.10 Uhr hinter einem auf der rechten Spur haltenden Kleintransporter auf die Fahrbahn der Greifswalder Straße in Höhe einer Tramhaltestelle und achtete dabei vermutlich nicht auf den Fließverkehr der anderen Spuren. Die Passantin wurde von einem Mercedes erfasst, mit dem ein 63-jähriger Fahrer die Greifswalder Straße befuhr. Die 30-Jährige wurde mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.