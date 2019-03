Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen

Nr. 0715

In der vergangen Nacht nahmen Polizisten des Abschnitts 65 einen mutmaßlichen Einbrecher in Baumschulenweg fest. Gegen 2 Uhr hörte ein Anwohner des Heidekampweges ein Geräusch und konnte kurz darauf zwei Männer sehen, die vor einem zerstörten Fenster einer Wohnung standen und sich kurz darauf in der Wohnung befanden. Alarmierte Polizisten nahmen kurz darauf einen 19-Jährigen in der Nähe des Tatortes fest. Seinem Komplizen gelang die Flucht. Der junge Mann wurde der Kriminalpolizei der Direktion 6 übergeben.