Streitschlichter bestohlen und verletzt

Nr. 0709

Gestern Nachmittag wurde ein Mann in Kreuzberg bestohlen und anschließend verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es gegen 16.10 Uhr auf dem Bahnsteig der U8 am U-Bahnhof Kottbusser Tor zunächst einen Streit zwischen zwei unbekannten Männern. Der 46-jährige Passant bemerkte dies und wollte den Streit zwischen den beiden Männern schlichten. In diesem Moment griff ein weiterer unbekannter Mann dem Streitschlichter in die Jackentasche, entwendete das darin befindliche Mobiltelefon und wollte anschließend in einen Zug flüchten. Der 46-Jährige, der den Diebstahl bemerkt hatte, lief dem Flüchtenden hinterher. Dieser griff den Bestohlenen an. Er schlug und trat dem 46-Jährigen mehrmals gegen den Oberkörper, den Kopf und die Arme. Anschließend setzte der Dieb seine Flucht fort. Als das Opfer erneut dem Täter folgen wollte, stellte ihm ein vierter Mann ein Bein, woraufhin er stürzte. Sowohl der Dieb als auch der Beinsteller flüchteten anschließend. Der 46-Jährige erlitt Kopf-, Arm- und Rumpfverletzungen. Rettungssanitäter brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus, in dem er zur Beobachtung verblieb. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 ermittelt.