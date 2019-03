Zwei Verletzte bei Unfall

Nr. 0708

Zwei Männer sind bei einem Unfall gestern Nachmittag in Marzahn verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57-Jähriger gegen 17.10 Uhr mit seinem VW die Allee der Kosmonauten und wollte links in die Märkische Allee in Richtung Bentschener Weg abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes und stieß mit diesem zusammen. Mit dem Mercedes war ein 51-Jähriger in der Märkischen Allee in Richtung Poelchaustraße unterwegs. Bei der Kollision erlitten die beiden Autofahrer Kopf- und Rumpfverletzungen. Während der VW-Fahrer stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde, konnte der Mercedes-Fahrer nach der Behandlung die Klinik wieder verlassen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernahm die weitere Unfallbearbeitung.