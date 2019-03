Gebäude beschädigt

Nr. 0706

In der vergangenen Nacht entzündeten Unbekannte einen Gegenstand vor dem Gebäude der BVG in Mitte. Gegen 3.15 Uhr bemerkte ein vorbeifahrender Autofahrer den brennenden Gegenstand, der vor dem Eingang des Gebäudes in der Holzmarktstraße lag und nahm eine dunkel gekleidete Person wahr, die die Holzmarktstraße überquerte und dann verschwand. Der Autofahrer schob das brennende Gut weg und löschte die Flammen mit Wasser. Die bereits alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Durch den Brand wurden die Scheiben der Eingangstür sowie eine angrenzende Tür beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiliche Staatsschutz prüft die Übernahme der weiteren Ermittlungen.